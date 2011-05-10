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В США от коронавируса скончалась жена Прохора Шаляпина
Сегодня, 9:37
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В США от коронавируса скончалась жена Прохора Шаляпина

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Она заболела спустя несколько дней после свадьбы.

Супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис скончалась от последствий коронавируса. Об этом артист сообщил в Instagram.

Приношу глубочайшие соболезнования родителям Татьяны, потому что они родители с большой буквы, преданные, любящие, вложившие душу в единственную дочь.

Прохор Шаляпин, певец

Как рассказал артист, он провел со своей женой в браке всего несколько счастливых дней, а после этого она заболела коронавирусом. Татьяна Клаудиа Девис находилась в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме.

В июле умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович.

Фото: Instagram / @shalyapin_official

Теги: коронавирус, прохор шаляпин
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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