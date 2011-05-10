В США от коронавируса скончалась жена Прохора Шаляпина

Она заболела спустя несколько дней после свадьбы.

Супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис скончалась от последствий коронавируса. Об этом артист сообщил в Instagram.

Приношу глубочайшие соболезнования родителям Татьяны, потому что они родители с большой буквы, преданные, любящие, вложившие душу в единственную дочь. Прохор Шаляпин, певец

Как рассказал артист, он провел со своей женой в браке всего несколько счастливых дней, а после этого она заболела коронавирусом. Татьяна Клаудиа Девис находилась в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме.

В июле умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович.

Фото: Instagram / @shalyapin_official