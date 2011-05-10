В США от коронавируса скончалась жена Прохора Шаляпина

Супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис скончалась от последствий коронавируса. Об этом артист сообщил в Instagram.
Приношу глубочайшие соболезнования родителям Татьяны, потому что они родители с большой буквы, преданные, любящие, вложившие душу в единственную дочь.
Прохор Шаляпин, певец
Как рассказал артист, он провел со своей женой в браке всего несколько счастливых дней, а после этого она заболела коронавирусом. Татьяна Клаудиа Девис находилась в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме.
В июле умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович.
Фото: Instagram / @shalyapin_official
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