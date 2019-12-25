Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович

Умер режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом в Instagram сообщил его друг, музыкант Александр Левшин.
Александр Стефанович, по предварительным данным, умер от обширного поражения легких из-за коронавируса.
Стефанович работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов, например, об Иосифе Бродском, Юрии Любимове и других.
В начале июля от коронавируса умер режиссер Владимир Меньшов.
Фото: Instagram / @alevshin
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