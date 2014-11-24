Ему был 81 год.

Умер режиссер Владимир Меньшов. Об этом сообщается на сайте "Мосфильма". По данным концерна, причиной смерти деятеля культуры стали последствия COVID-19.

Советский и российский актер скончался от болезни на 82 году жизни.

Дебютом Владимира Меньшова в кино стала роль в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте" 1972 года. Всего на счету Меньшова-актера около 120 ролей в фильмах. Режиссерский дебют артиста состоялся в 1976 году, когда вышел музыкальный фильм "Розыгрыш" о старшеклассниках. За фильм "Москва слезам не верит" Меньшов получил "Оскар". Картина победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Ранее мы сообщали, что в 32 года умер актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис.

Фото: ВКонтакте / Владимир Меньшов