В 32 года умер актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис

По словам представителя, он умер из-за приступа панкреатита, его не смогли спасти.

Актер из сериала "Полицейский с Рублевки" и "Нагиев на карантине" Ростислав Гулбис умер. Об этом ТАСС сообщила его представитель Катерина Гольцман.

По словам представителя, он умер из-за приступа панкреатита, его не смогли спасти.

Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы. Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств. Катерина Гольцман

Прощание с 32-летним актером состоится 3 июля.

Недавно умер актер Игорь Сиренко.

Фото: Instagram / @gulbisrostislav