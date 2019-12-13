В 32 года умер актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис

Актер из сериала "Полицейский с Рублевки" и "Нагиев на карантине" Ростислав Гулбис умер. Об этом ТАСС сообщила его представитель Катерина Гольцман.
По словам представителя, он умер из-за приступа панкреатита, его не смогли спасти.
Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы. Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств.
Катерина Гольцман
Прощание с 32-летним актером состоится 3 июля.
Недавно умер актер Игорь Сиренко.
Фото: Instagram / @gulbisrostislav
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