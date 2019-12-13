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В 32 года умер актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис
Сегодня, 9:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 32 года умер актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис

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По словам представителя, он умер из-за приступа панкреатита, его не смогли спасти.

Актер из сериала "Полицейский с Рублевки" и "Нагиев на карантине" Ростислав Гулбис умер. Об этом ТАСС сообщила его представитель Катерина Гольцман. 

По словам представителя, он умер из-за приступа панкреатита, его не смогли спасти.

Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы. Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств.

Катерина Гольцман

Прощание с 32-летним актером состоится 3 июля.

Недавно умер актер Игорь Сиренко.

Фото: Instagram / @gulbisrostislav

Теги: полицейский с рублевки, ростислав гулбис
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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