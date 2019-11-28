Пятый сезон "Полицейского с Рублевки" выйдет без Александра Петрова

Новый сезон сериала выйдет на платформе ТНТ-Premier 5 декабря.

В четверг, 28 ноября, стало известно, что Александр Петров официально не появится в пятом сезоне "Полицейского с Рублевки" . ТНТ-Premier анонсировал новый сезон комедийного ситкома.

По словам авторов, "Полицейского с Рублевки" сменит главного героя. В новом сезоне Володя Яковлев возглавит элитную полицейскую академию и уволит Гришу Измайлова, которого играет Александр Петров. Отмечается, что в сериале останутся прежние главные герои — Мухич, Кристина, Рыбкина и другие.

Премьера пятого сезона "Полицейского с Рублевки" состоится 5 декабря.

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Видео:Телеканал ТНТ/YouTube