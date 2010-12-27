BadComedian раскритиковал в новом обзоре сразу три российских фильма

Он назвал свой обзор "трилогией бреда".

В минувший вторник, 26 ноября, BadComedian выпустил новый обзор. В этот раз Евгений Баженов сделал обзор сразу на три фильма.

Новый выпуск он назвал "трилогией бреда". Первым кинокритик рассмотрел киноленту "Только не они" Александра Бойкова. Фильм собрал в прокате менее миллиона долларов, а потратили на него 3,6 миллионов долларов. далее баженов прошелся по фильму "Пришелец" Александра Куликова. Аворы этой киноленты обвинили в плагиате "Марсианина" Ридли Скотта. Последний фильм в обзоре — "Крымский мост".

За 13 часов видеоролик набрал 1,5 млн просмотров и 250 тысяч лайков.

Ранее мы сообщали о том, что критики Metacritic составили список лучших телевизионных сериалов десятилетия.

Фото:BadComedian/вк