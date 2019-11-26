Критики Metacritic составили список лучших телевизионных сериалов десятилетия

При составлении списка критики учитывали годовые рейтинги.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что критики Metacritic составили список лучших телевизионных сериалов за 10 лет. Ожидается, что список до конца года.

Отмечается, что при составлении списка критики опирались на годовые рейтинги.

По итогам исследования список возглавил сериал "Дрянь", у которого 16,5 баллов. Далее идет "Во все тяжкие" (12 баллов), "Оставленные" (9,5 балла) и "Американцы" (9,5 балла). После в рейтинге — "Атланта", "В лучшем мире" , "Игра престолов". Завершает список сериал "Шиттс Крик". Он получил от зрителей 4 балла.

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Видео:GameofThrones, Amazon Prime Video, kimi, Series Trailer MP/YouTube