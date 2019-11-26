Pixar выпустили новый трейлер мультфильма "Вперед"

Старт проката запланирован на 5 марта 2020 года.

Cюжет мультика перенесет зрителя в волшебный мир, где живут тролли, кентавры, гномы и другие сказочные существа. Все они лишились своих сил и живут самой обычной жизнью. Такой расклад не устраивает двух братьях-эльфах, которые отправляются в путешествие на поиски нового источника волшебства, чтобы вновь увидеться со своим отцом.

Режиссёром ленты выступил Дэн Скэнлон, ранее работавший над мультфильмом "Университет монстров". В фильме примут участие Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луи-Дрейфус и Октавия Спенсер.



Ранее мы публиковали видеоклип, который петербургские фанаты посвятили Киану Ривза. Видео связано с презентацией "Cyberpunk 2077" от CD Projekt RED, где выступил актер. Напомним, что в июле 2019 года актер взорвал интернет добрым поступком. По дороге на съемочную площадку Ривз заметил плакат фанатки с надписью "Ты потрясающий" и остановился, чтобы подписать его.

Видео: YouTube / Disney Russia