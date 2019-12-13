В прокат вышел "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2"

Главной интригой комедии стало отсутствие в сюжете персонажа Гриши Измайлова.

В прокат вышел фильм "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2". Главной интригой комедии стало отсутствие в сюжете персонажа Гриши Измайлова, которого играл Александр Петров.

По сюжету полицейские из элитного района Москвы планируют праздновать Новый год за городом в теплой компании друзей и коллег. В канун праздника преступники грабят крупное ювелирное предприятие. Стражам порядка ничего не остается делать, как вернуть украденные драгоценности до полуночи.

В фильме снялись Сергей Бурунов (Яковлев), София Каштанова (Кристина), Роман Попов (Мухич), Рина Гришина (Алиса) и другие актеры. На предпоказе Бурунов заявил, что "без Петрова все плохо", тем самым вызвав смех в зале. Затем он отметил, что это было шуткой: "На самом деле, все хорошо".

Ранее режиссер Илья Куликов рассказал, как снимали фильм "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2".

Видео: YouTube / Телеканал ТНТ