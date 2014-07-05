В публикации на официальном сайте театра написано, что актер ушел из жизни 25 июня. О причине смерти неизвестно.

В воскресенье, 27 июня, стало известно, что умер актер Игорь Сиренко в возрасте 80 лет. Он был основателем и художественным руководителем Московского драматического театра "Сопричастность". Об этом рассказали на сайте театра

В публикации на официальном сайте театра написано, что актер ушел из жизни 25 июня. О причине смерти неизвестно.

Игорь Сиренко служил в Театре им. В. Маяковского 16 лет, где сыграл более 30 ролей. С 1979 по 1983 гг. занимал пост директора Театра им. А. С. Пушкина, после работал режиссером в Театре им. Н. В. Гоголя и затем был избран коллективом на должность директора. В 1990 году создал Московский драматический театр "Сопричастность".

Снимался в таких фильмах, как "Арена", "Последняя ночь уходящего года", "Интервью в Буэнос-Айресе", "Объективные обстоятельства".

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Фото: kalyagin.ru