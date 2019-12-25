Умерла президент ассоциации организаций блокадников Валентина Леоненко

В 1990 году вместе со своими соратниками она создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

В воскресенье, 27 июня, стало известно, что президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда Валентина Леоненко умерла на 96-м году жизни.

Губернатор Петербурга выразил соболезнования, сказав, что "Петербург понес тяжелую утрату. Ушла из жизни Валентина Ивановна Леоненко. Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, друзьям, соратникам, всем, кто был с ней рядом", - говорится в обращении Александра Беглова, опубликованном на сайте администрации города.

В 1941 году, будучи 16-летней девушкой, Леоненко лечила раненых в военном госпитале. Строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода. После войны более полувека посвятила педагогическому труду.

В 1990 году вместе со своими соратниками она создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. В нее вошли 109 организаций из 65 городов нашей страны и 39 городов зарубежных государств., отмечает губернатор. Под ее руководством ежегодно проводились съезды, в которых принимали участие ветераны, живущие не только в России, но и за ее пределами.

Также по инициативе Валентины Леоненко возглавляемой ею организации изданы десятки томов, посвященных блокаде.

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Фото: официальный сайт законодательного собраня Петербурга