На Пискаревском кладбище почтили память погибших в Великую Отечественную войну

В Петербурге проживает почти 77 тыс. ветеранов.

В День памяти и скорби, 22 июня, власти Петербурга возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище и "Вечному огню".

В мероприятии приняли участие губернатор города, председатель Законодательного собрания, ветераны Великой Отечественной войны. На данный момент в Петербурге проживают 76,9 тыс. ветеранов.

Память защитников и жителей осажденного Ленинграда почтили минутой молчания. Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Марсовом поле зажгли 30 тысяч свечей в память о начале войны.

Фото: Telegram / Пул78