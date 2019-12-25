  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пискаревском кладбище почтили память погибших в Великую Отечественную войну
Сегодня, 13:19
94
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Пискаревском кладбище почтили память погибших в Великую Отечественную войну

0 0

В Петербурге проживает почти 77 тыс. ветеранов.

В День памяти и скорби, 22 июня, власти Петербурга возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище и "Вечному огню". 

В мероприятии приняли участие губернатор города, председатель Законодательного собрания, ветераны Великой Отечественной войны. На данный момент в Петербурге проживают 76,9 тыс. ветеранов. 

Память защитников и жителей осажденного Ленинграда почтили минутой молчания. Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Марсовом поле зажгли 30 тысяч свечей в память о начале войны. 

Фото: Telegram / Пул78

Теги: день начала войны, день памяти и скорби, пискаревское кладбище
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии