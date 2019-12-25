На Марсовом поле зажгли 30 тысяч свечей в память о начале войны

На поле появилась огромная медаль "За оборону Ленинграда".

В День памяти и скорби в Петербурге прошла памятная акция "Свеча памяти". Волонтеры выложили медаль "За оборону Ленинграда" и фразу "Помним" из 30 тыс. свеч. Об этом сообщила пресс-служба партии "Единая Россия" в Петербурге.

Молодежная акция проходила с 02:00 часов ночи до 04:30 утра на Марсовом поле, Дворцовой и Адмиралтейской набережных. Кроме того, "свеча памяти" — проекция — зажглась на Троицком мосту.

Мероприятие прошло в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба "Единой России" в Петербурге