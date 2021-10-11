В Омске сняли с рейса пьяного москвича в банном халате

Мужчина перед рейсом принимал алкоголь в кафе аэропорта, после чего отправился в самолет.

В Омске сотрудники транспортной полиции сняли с рейса нетрезвого пассажира в банном халате, сообщается в понедельник на сайте транспортной полиции. Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел в аэропорту имени Карбышева на борту рейса Омск-Москва. Мужчине, которым оказался жителем российской столицы, было отказано в перелете, потому что он был нетрезв.

Правонарушителем оказался 28-летний житель города Москва, который, ожидая вылета в стерильной зоне аэропорта Омска, в одном из кафе, употребил спиртные напитки, а затем направился на посадку своего рейса. из сообщения управления на транспорте МВД РФ по СФО

Поднявшиеся на борт воздушного судна сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира и отправили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт опьянения. На нарушителя составили протокол об административном нарушении.

Отмечается, что задержка рейса составила около пяти минут.

Ранее российских борцов не пустили на рейс в Амстердаме из-за масочного режима.

Видео: МВД России