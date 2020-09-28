В Нидерландах завершилось предварительное производство по делу MH17

Рассмотрение дела по существу начнется 7 июня.

Голландский суд завершил предварительное производство по делу о крушении "Боинга" в Украине в июле 2014 года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно данным агентства, последним этапом стал осмотр адвокатами и судьями по делу реконструкции и собранных на месте крушения обломков воздушного судна MH17. Этот процесс состоялся на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах.

Судья Мария Кнейфф заявила, что благодаря проведенному осмотру у судей должно также сложиться собственное представление.

В конечном счете, именно судьям предстоит ответить на вопросы <...> И осмотр реконструкции важен для этого. Мария Кнейфф, судья

Отмечается, что рассмотрение дела о крушении малайзийского "Боинга" MH17 по существу начнется 7 июня.

Ранее cледователи "FBL" опубликовали документы, доказывающие вину Украины в деле МН17.

Фото: pixabay.com