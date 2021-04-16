Аналитики установили, что доказательства причастности Киева у следователей были еще с 2017 года.

Следователи "FBL" опубликовали документы, доказывающие вину Украины в деле рейса МН17, который упал в небе над Донбассом в 2014 году. По мнению Агентства федеральных расследований, все сведения о катастрофе с Boeing 777 у Международной группы Нидерландов были уже в 2017 году. В частности, специалисты имели в своем распоряжении снимок документа СБУ, в котором содержится приказ ликвидировать все доказательства причастности украинских военных к трагедии.

В расследовании упоминается о том, что из Кировограда прибыл самолет Су-25 якобы для "технического переоборудования". На самом деле на борту, по версии "FBL" находилось ракетное вооружение. Это говорит экспертам о том, что цель была определена военными изначально, так как на обычное переоборудование самолет с боевым оснащением не отправляют. Также по прибытии самолет не был записан ни в один журнал.

Напомним, что перед крушением самолета на территории находился ЗРК, который Украина прислала туда для "поддержки". Аналитики предположили, что целью СБУ был президентский самолет, а пассажиры рейса МН17 стали случайными жертвами обстоятельств.

Родственники погибших при крушении "Боинга" MH17 потребовали компенсацию.

Фото и видео: FBL