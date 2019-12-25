Голландский суд опросил представителей концерна "Алмаз-Антей" по делу MH17

У специалистов узнали о работе "Бука".

Голландский суд опросил представителей концерна "Алмаз-Антей" по делу о крушении рейса MH17. Следователь опросил российских специалистов по вопросам, связанным с падением на Донбассе Boeing, которое произошло в июле 2014 года. Заявление на слушаниях сделал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс. С целью проведения дополнительного расследования также отдельно будут опрошены сотрудники Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии (Бельгия).

Вскоре они будут опрошены вместе. Обсуждаемые вопросы включают ущерб, нанесенный самолету, какое оружие могло нанести данный ущерб и как работает ракета "Бук". Хендрик Стейнхейс, голландский судья

Стейнхейс проинформировал журналистов что всем четверым обвиняемым в соответствии с национальным законодательством направляются повестки о необходимости явки на слушания. Однако ни один из фигурантов расследования не предстал перед судебной инстанцией. Интересы одного из подозреваемых (Олега Пулатова) защищают два адвоката.

Нидерланды отказались от расследования по незакрытому воздушному пространству в деле MH17.

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