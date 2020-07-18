Обвиняемым по делу о крушении MH17 в Украине не вынесут приговоры до конца 2021 года

В суде сообщили, что предстоит провести ряд дополнительных слушаний.

Окружной суд Гааги отложил на следующий год вынесение приговоров обвиняемым по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng (рейс MH17) на востоке Украины. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на судью Марию Кнайф.

По ее словам, до конца 2021 года запланировано много слушаний, поэтому вынесение приговоров решено перенести. Кнайф заявила, что суд рассмотрит дело по существу в июне. Также сообщается, что осенью родственники погибших при крушении самолета смогут по праву обратиться к суду.

Если произойдут какие-то изменения, суд примет решение, но пока (начало) разбирательства дела по существу назначено на 7 июня. Мария Кнайф, судья по связям со СМИ

Напомним, судебное разбирательство по делу о крушении "Боинга" началось в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Ранее cледователи "FBL" опубликовали документы, доказывающие вину Украины в деле МН17.

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