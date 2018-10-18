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Киев не отказывается от иска к РФ в суде Гааги по делу о задержании кораблей

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То, что суда вернули, никак не повлияет на дипломатов.

На Украине не отказываются от претензий к России из-за задержания судов в Керченском проливе. Киев не отзовет исковое заявление из международного суда в Гааге. Политики считают, что Россия нарушила территориальные границы и незаконно захватила корабли. Ситуация с возвращением кораблей не повлияет положительно на оппонентов.

Напомним, что днем 18 ноября в МИД РФ рассказали, что военным Украины передали три корабля. Передача объектов состоялась в нейтральных водах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Белый дом опубликовал меморандум разговора Трампа с Зеленским.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: задержание кораблей, керчь, суд гааги
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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