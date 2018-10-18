Киев не отказывается от иска к РФ в суде Гааги по делу о задержании кораблей

На Украине не отказываются от претензий к России из-за задержания судов в Керченском проливе. Киев не отзовет исковое заявление из международного суда в Гааге. Политики считают, что Россия нарушила территориальные границы и незаконно захватила корабли. Ситуация с возвращением кораблей не повлияет положительно на оппонентов.
Напомним, что днем 18 ноября в МИД РФ рассказали, что военным Украины передали три корабля. Передача объектов состоялась в нейтральных водах.
Ранее Piter.tv писал о том, что Белый дом опубликовал меморандум разговора Трампа с Зеленским.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )