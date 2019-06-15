Жителя Керчи задержали по подозрению в госизмене

Мужчина дал признательные показания о том, как с ним связался сотрудник СБУ.

Мужчина из Керчи задержан и арестован по подозрению в государственной измене по статье 275 УК РФ. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники прес-службы регионального управления ФСБ России. Представители силового ведомства полагают, что мужчина собирал и передавал сведения об объектах критически значимой инфраструктуры в Крыму. Оперативники установили, что 29-летний местный житель вышел на прямой контакт с одним из сотрудников Главного управления разведки при украинском министерстве по обороне. По заданию иностранного куратора он собирал и отправят в Киев данные о состоянии военных объектов на полуострове. Затем эти сведения могли быть использованы при совершении Вооруженными силами Украины ракетных атак.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба УФСБ РФ по Крыму

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Фото и видео: УФСБ России по Крвму