ФСБ пресекла теракты через рассылку заминированных парфюмерных наборов

Силовики задержали исполнителя заказа украинских спецслужб.

ФСБ предотвратила серию терактов через рассылку по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами по адресам военнослужащих в восьми регионах. Центр общественных связей российского силового ведомства опубликовал в социальных сетях кадры оперативных мероприятий. Известно, что на территории Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами россиянин, отправлявший посылки с запрещенным содержимым.

Установлено, что во время досмотровых мероприятий в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях специалистами выявлены пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства. Опасные предметы были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы. Бомбы обезврежены прибывшими на место происшествия взрывотехниками ФСБ России. Эксперты определили что взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем. Удалось установить, что юноша 2003 года рождения за денежное вознаграждение изъял посылки из схронов в Челябинске и отправил их "Почтой России" российским оеннослужащим и представителям органов власти из столицы, Воронежа, Саратовской области и Краснодарского края. Затем киевские кураторы прекратили общение с молодым человеком, не выплатив тому материальное вознаграждение на сумму в шесть тысяч долларов.

В ходе осмотра места закладки схронов в Челябинске обнаружен еще один тайник, из которого изъяты четыре аналогичных СВУ. Эти бомбы предназначались для отправки военнослужащим из Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

Предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО. ЦОС ФСБ России

Сотрудники надзорного ведомства пояснили, что в 2024 году по заданию иностранного куратора задержанный осуществлял наблюдение и сбор информации в отношении российских военнослужащих, проживающих в Энгельсе Саратовской области, а также рабочих на местных предприятиях оборонно-промышленного комплекса в городе Екатеринбурге. Ведется уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас правоохранительные и силовые структуры ведут поиск лиц, изготовивших взрывные устройства и заложивших их в тайники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 стптьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ за покушение на террористический акт.

ФСБ показала видео с задержанным за переводы криптовалюты террористам на Украине.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России