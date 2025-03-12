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ФСБ показала видео с задержанным за переводы криптовалюты террористам на Украине

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Мужчина из Нижнего Новгорода помогал деньгами вооруженным формированиям Украины в борьбе с ВС РФ.

Центр общественных связей российского силового ведомства опубликовал в социальных сетях кадры задержания подозреваемого в государственной измене за переводы денежных средств в криптовалюте для террористической организации, расположенной на украинской территории. Известно, что оперативные мероприятия проводились в Нижнем Новгороде. По информации от ФСБ, россиянин 2002 года рождения установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России".

Мужчина перевел криптовалюту для покупки дрона украинскими вооруженными формированиями. 

ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время злоумышленник отправлен под стражу. В его отношении ведется уголовное дело.

Против жительницы Ялты возбудили уголовное дело за призывы к убийству русских.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: нижегородская область, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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