Против жительницы Ялты возбудили уголовное дело за призывы к убийству русских

Против жительницы города Ялта российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело за призывы к убийству русских граждан. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ по Крыму. Силовики установили, что подозреваемая женщина опубликовала комментарии с экстремистскими призывами в одной из групп в Telegram-канале.

Использование аккаунта с псевдонимом не помогло женщине избежать предусмотренной законом ответственности. пресс-служба УФСБ РФ по полуострову

В настоящее время фигурантки расследования грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: УФСБ РФ по Крыму и Севастополю, Telegram / Крым 24