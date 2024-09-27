Задержаны передававшие данные о Крымском мосте агенты спецслужб Украины

Расследуются уголовные дела за шпионаж и госизмену.

Российские силовики задержали двух агентов украинских спецслужб, которые передавали информацию о российских военных объектах. В том числе речь идет о системе защиты Крымского моста. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники регионального управления ФСБ РФ. Известно, что одним из задержанных является 45-летний житель полуострова. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон горячей линии Службы безопасности Украины и предложил свою помощь Далее подозреваемый подтвердил желание оказывать содействие киевскому режиму на конфиденциальной основе за счет предоставления интересующей иностранную сторону информации. Он передал сведения о географических координатах установки противовоздушной системы в Керчи, а также осуществил пересылку прочих сведений, связанных с перемещением воинского эшелона.

Еще один задержанный, 43-летний иностранец, через интернет-мессенджер инициативно установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителями Главного управления разведки (ГУР) при украинском министерстве по обороне.Мужчина собирал и передавал представителям данные разведывательного характера о местах дислокации в Севастополе вооружения, боевой техники, подразделений и объектов ВС РФ.

В отношении задержанных ведутся уголовные дела по статьям 275 и 276. Речь идет о государственной измене и шпионаже.Наказания предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного срока заключения. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержаны шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России