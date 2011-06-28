Задержаны шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах

Злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами.

На территории Иркутской, Нижегородской и Самарской областях российские силовые структуры задержали шесть человек, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Операции реализованы совместно с сотрудниками Следственного комитета и правоохранительных органов страны. Известно, что трое фигурантов расследования являются несовершеннолетними гражданами 2007 и 2009 годов рождения. По факту их криминальной деятельности возбуждены уголовные дела о теракте. Дополнительно ведется процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления, предусмотренного статьей о государственной измене. По совокупности наказаний злоумышленникам грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного срока заключения.

Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность. ЦОС ФСБ РФ

Силовики уточнили, что подозреваемые на допросах признались в преступлениях. Фигуранты дела отметили, что представители украинских спецслужб обещали выплатить им от 10 до 15 тысяч рублей за поджоги. В первую очередь киевские спецслужбы пытаются завербовать пожилых людей, молодых людей, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетних и лиц с нарушениями психики.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России