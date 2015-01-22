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В Петербурге задержали поставщиков сильнодействующих препаратов

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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МВД и ФСБ успешно перекрыли каналы поставок крупных партий сильнодействующих веществ. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила об этом в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, преступники распространяли запрещенные вещества в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Кавказском федеральном округе через почтовые службы.

Правоохранительные органы провели аресты на территории Северной столицы и в городе Нальчике. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых было обнаружено и изъято более 4,5 килограммов рецептурных препаратов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Шестеро подозреваемых взяты под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники уголовного розыска провели профилактический рейд в цыганский табор в Ленобласти.

Видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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