Осужденный за госизмену житель Керчи передавал ГУР Украины данные о военных кораблях

Мужчина рассказал, как именно он работал на иностранных кураторов.

Приговоренный Верховным судом Крыма 46-летний житель Керчи передавал данные о дислокации российских воинских частей, кораблей и катеров представителям Главного управления разведки (при украинском министерстве по обороне. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры. Известно, что мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Заседание проводилось в закрытом режиме, а ФИО фигуранта расследования не раскрывалось. Сейчас стало известно имя злоумышленника. Также установлено, что он собирал информацию о местах нахождения пограничных сторожевых кораблей и катеров в Керчи.

В 2023 году Тарас Ковирниченко собрал и передал сотруднику ГУР координаты дислокации личного состава, а также военной техники подразделений ВС РФ и Росгвардии, находящихся на территории Краснодарского края и Республики Крым. сообщение прокуратуры Крыма

Переданные данные могли быть использованы ВСУ против безопасности РФ. Судебная инстанция огласилась с государственным обвинением, что Ковирниченко виновен в преступлениях, которые ему вменяют. Он проведет 16 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также мужчина заплатит 400 тысяч рублей в качестве штрафа.

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Фото и видео: УФСБ по Республике Крым и Севастополю, Telegram / Крым 24 Z Новости Крыма