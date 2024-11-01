Агент СБУ получил 14 лет за покушение на военного из Джанкоя

Вгент Службы безопасности Украины приговорен к 14 годам заключения. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в социальных сетях. Известно, что фигурант расследования признан виновным в покушении на убийство военнослужащего из Джанкоя. Преступление было совершено общеопасным способом в связи с осуществлением потерпевшего служебной деятельности, а мотивом являлась политическая, идеологическая ненависть и вражда. Также злоумышленник признан виновным в незаконной покупке, хранении и ношении взрывчатых веществ, устройств, огнестрельного оружия и снарядов к нему.
Собранные главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 62-летнего гражданина Украины.
пресс-служба СК РФ
Светлана Петренко пояснила, что по решению судебной инстанции иностранец также заплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.
В Петербурге преступная группа обманула покупателей на 8,5 млн рублей через сайт объявлений.
Фото и видео: Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры России
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