В Петербурге преступная группа обманула покупателей на 8,5 млн рублей через сайт объявлений

В суде было доказано, что в 2020 году участники группы размещали фальшивые объявления на одном из популярных сайтов о продаже дорогостоящих аэролодок и лодочных моторов.

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение в отношении Сергея Бубликова, Вилена Гайко, Игоря Бедова, Тимура Сосновского и Алены Янущик. Все пятеро признаны виновными в мошенничестве (чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и подделке официальных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

В суде было доказано, что в 2020 году участники группы размещали фальшивые объявления на одном из популярных сайтов о продаже дорогостоящих аэролодок и лодочных моторов. Подсудимые убеждали покупателей в серьёзности своих намерений, обещая отправить товар после стопроцентной предоплаты. Вместо реальных документов на товары покупатели получали поддельные бумаги и фальшивые паспорта "продавцов".

Однако, получив оплату, покупатели получали пустые коробки или сломанные вещи. В результате действий преступной группы 27 человек потеряли в общей сложности более 8,5 млн рублей.

Суд приговорил Бубликова и Бедова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, Гайко – к 4 годам 8 месяцам, Янущик – к 2 годам лишения свободы. Сосновский получил условное наказание – 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года.

Ранее на Будапештской улице пенсионерка передала мошенникам 13 млн рублей.

Фото: Piter.tv