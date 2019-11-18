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В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

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Россия пытается наладить отношения с соседней Украиной.

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Владимиру Зеленскому. Глава комитета парламента Крыма по вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель заявил, что Россия показывает свое стремление к примирению с Украиной. Государство хочет наладить добрососедские отношения

Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом

прокомментировал спикер

Для этого военные вернули Киеву задержанные год назад катер "Бердянск", Никополь" и буксир "Яны Капу". Корабли покинули место стоянки в Керчи и направились навстречу представителям своего морского флота. Передача состоится на территории нейтральных вод.

Ранее Piter.tv писал о том, что Коломойский высказался за восстановление отношений между Украиной и Россией.

Видео: YouTube/Liberty Channel

Теги: владимир зеленский, корабли, крым
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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