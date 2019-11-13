Бизнесмен уверен, что США используют Украину в своих геополитических целях.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за восстановление отношений между Украиной и Россией, а также за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны. В интервью американскому изданию The New York Times он заявил, что США при помощи Украины просто хотят ослабить своего геополитического соперника – Россию.

Коломойский отметил, что американцы хотят, чтобы Украина вела "войну против России до последнего украинца". А травмы, полученные жителями страны во время конфликта на Донбассе, быстро уйдут в прошлое.

Кроме того, бизнесмен выразил уверенность, что Россия "в любом случае сильнее", поэтому необходимо наладить с ней отношения. При этом сами люди не хотят воевать, они "хотят мира и хорошей жизни".

Ранее Порошенко озвучил уверенность в том, что Крым снова будет украинским.

Видео: YouTube / Радіо Свобода, В гостях у Гордона, Українська правда, hromadske