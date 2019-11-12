Порошенко озвучил уверенность в том, что Крым снова будет украинским

Впрочем, никакого конкретного рецепта по возвращению Крыма он так и не озвучил.

Петр Порошенко не теряет надежды реанимировать затухающую политическую карьеру. Шоколадный олигарх и экс-президент Украины вновь высказался на тему возвращения Крыма в состав "незалежной". По его словам, Украина рано или поздно воссоединится с заветным полуостровом. Так Петр Порошенко отреагировал на просмотр фильма Наримана Алиева "Домой". Речь идет о пропагандистской киноленте, посвященной жизни крымских татар, выдвинутой Украиной на "Оскар". Критика неоднозначно оценила фильм, а вот экс-президент Украины посчитал, что в работе Алиева запечатлен некий символ единства Украины с Крымом.

Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским. Это лучший ответ тем, кто говорит об усталости Киева от этой темы Петр Порошенко

Как и в прошлые разы, Порошенко предпочел не развивать свою мысль слишком глубоко. В частности, он не коснулся юридических и политических оснований, на которых Крым должен вернуться в Украину. В социальных сетях многие скептично восприняли слова "президента в отставке", восприняв их за очередную попытку самопиара.

Видео: gerasimov, youtube

Фото: PIxabay.com