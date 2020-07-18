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Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

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Российская сторона неоднократно поднимала вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17. Об этом сообщают РИА новости. 

Отмечается, что расследованием занимается Фонд безопасности полетов. Это независимая некоммерческая международная организация, она базируется в США. Во время расследования рассмотрят вопрос о закрытии воздушного пространства над Восточной Украиной и регионами.

Напомним, что самолет MH17 разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек и все они погибли. В итоге Киев обвинил в крушении ополченцев.

Ранее мы сообщали о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.

Видео:YT / Sky News Australia

Теги: крушение mh17, нидерланды
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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