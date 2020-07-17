Ситуация на северном участке границы двух государств обострилась 12 июля.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции. Об этом сообщает ТАСС.

Азербайджан выступил с заявлением, что в случае удара по Мингячевирскому водохранилищу военные могут нанести ответный удар по АЭС в Армении. Начальник пресс-службы военного ведомства Вагиф Даргяхлы отметил, что новые ракетные системы позволяют нанести высокоточные удары.

При этом Армения заявила, что соответствующие "угрозы" являются преступлением.

Напомним, что ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля.

Ранее мы сообщали о том, что Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров.

Видео: Youtube/Historical Archives