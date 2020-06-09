В Голландии считают, что малазийский Boieng, который потерпел крушение на Украине в июле 2014 года, не могли сбить военным самолётом.

Прокуратура Нидерландов опровергла одну из версий крушения МН17. Об этом заявил голландский прокурор Вард Фединандуссе.

Фединандуссе подчеркнул, что дело о крушении МН17 было изучено с разных сторон. Наиболее весомые доводы были получены при изучении анализа данных радаров, речевых самописцев и украинских диспетчеров. Также об этом свидетельствует судебная экспертиза, которую провели независимые эксперты.

Прокуратура считает, что этот сценарий был изучен в полной мере, и атака с воздуха не могла привести к крушению МН17. - Вард Фединандуссе, голландский прокурор

Он добавил, что данная версия основана на данных первичных радаров, которые фиксировали другие самолёты в воздухе в момент крушения МН17. По словам Фединандуссе, военный самолёт не мог сбить малайзийский Boieng, и, соответственно, это делает продолжение расследования нецелесообразным.

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Видео: Youtube/CGTN America