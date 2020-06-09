Минск считает, что стоимость российского газа должна быть «корректного и справедливого уровня».

Белоруссия требует пересмотра цены на российский газ. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Накануне состоялись двусторонние переговоры в формате видеоконференции. В них приняли участие Минэнерго двух стран Виктор Каранкевич и Александр Новак, посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко и председатель набсовета "Газпром трансгаз Беларусь" Александра Мешкова. В белорусском ведомстве считают, что пересмотреть цену на российский газ необходимо. Это связано с тем, что "сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ – как спотовых, так и по долгосрочным контрактам".

В пресс-службе отметили, что позиция Минска останется неизменной. Напомним, что в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.

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Видео: YouTube/Телеканал ОНТ