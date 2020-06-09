За последние две недели в МФЦ обратились более 250 тыс. россиян.

Московские МФЦ продолжат работать по предварительной записи. Об этом заявил представитель пресс-службы офиса "Мои документы".

Желающие записаться на прием, могут сделать это через личный кабинет на сайте mos.ru через раздел "Услуги". Центры госуслуг "Мои документы" будут обслуживать клиентов по предварительной записи, чтобы обеспечить безопасность граждан. Специалисты будут работать в таком режиме до распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.

Вице-мэр Анастасия Ракова подчеркнула, что из 220 услуг, предоставляемых МФЦ, россияне могут получить 144 услуги. Более 80 услуг московские МФЦ оказывают в электронном виде.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Крым подготовился принимать туристов с 1 июля.

Видео: Youtube/government.ru