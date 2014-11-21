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Баста сообщил о пробах на роль ведущего шоу "Вечерний Ургант"

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Программа перестала выходить в эфир с конца февраля нынешнего года.

Музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, может стать новым ведущим программы "Вечерний Ургант". Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу MC TAXI.

По словам рэпера, он пробуется на роль ведущего программы. Баста может заменить актера Ивана Уранта, который был ведущим с 2012 года. Напомним, "Вечерний Ургант" перестал выходить в эфир с конца февраля нынешнего года.

Ранее стало известно, что "Алые паруса" пройдут без Ивана Урганта.

Видео: YouTube / Gazgolder

Теги: баста, ведущий, вечерний ургант, иван ургант
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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