Они просили "унести" обидчиков и отомстить им.

В Батайске цыгане провели обряд проклятия жителей многоэтажки, с которыми конфликтуют. Об этом сообщает портал 161.ru.

Инцидент произошел 31 июля в переулке Стадионном. На видео, снятом камерой наблюдения, стоят три женщины. Одна из них произносила заклинание и призывала на помощь "великого бога Шиву". Другие две держали в руках горящие предметы. Цыгане просили "унести" обидчиков и отомстить им.

Ранее мы сообщали, что в Карелии поймали рецидивистов, подозреваемых в убийстве шести человек.

Видео: Telegram / ТелеДНО