Число пострадавших в ДТП в Батайске увеличилось до восьми

Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Число пострадавших в результате ДТП в Батайске увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 23 февраля на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по второстепенной дороге на перекрестке, не уступила дорогу иномарке Volkswagen, приближающемуся по главной дороге. В результате столкновения Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda.

В результате аварии пострадали восемь человек, среди которых четверо детей. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 18 человек и 7 единиц техники

Видео: Госавтоинспекция Ростовской области