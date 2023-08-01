Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Карелии поймали рецидивистов, подозреваемых в убийстве шести человек. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В полицию Прионежского района поступило сообщение, что в селе Деревянное загорелся дом. При тушении пожара в помещении обнаружили тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. Также был замечен дым из соседнего дома, где обнаружили тела еще четверых граждан с ножевыми ранениями.

Оперативники установили подозреваемых и задержали их. Сообщается, что ранее у них была судимость. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, причиной инцидента стал "давний конфликт на бытовой почве".

Ранее мы сообщали, что в Чехове возбуждено уголовное дело по факту убийства двух мужчин.

Видео: Telegram / Следком