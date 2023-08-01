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В Чехове возбуждено уголовное дело по факту убийства двух мужчин

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Двое мужчин получили ножевые ранения и скончались на месте от полученных травм.

В Чехове возбуждено уголовное дело по факту убийства двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 31 июля на Земской улице. По предварительной информации, между двумя группами мигрантов произошел конфликт. Двое мужчин получили ножевые ранения и скончались на месте от полученных травм. Также сообщается, что инциденту предшествовал конфликт в одном из местных кафе. Сотрудники полиции разыскивают причастных к происшествию и устанавливают мотивы произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали фаната "Руки вверх!", избившего полицейских на концерте.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Теги: убийство, уголовное дело, чехов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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