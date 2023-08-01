Двое мужчин получили ножевые ранения и скончались на месте от полученных травм.

В Чехове возбуждено уголовное дело по факту убийства двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 31 июля на Земской улице. По предварительной информации, между двумя группами мигрантов произошел конфликт. Двое мужчин получили ножевые ранения и скончались на месте от полученных травм. Также сообщается, что инциденту предшествовал конфликт в одном из местных кафе. Сотрудники полиции разыскивают причастных к происшествию и устанавливают мотивы произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали фаната "Руки вверх!", избившего полицейских на концерте.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области