В Москве задержали фаната "Руки вверх!", избившего полицейских на концерте

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В Москве задержали фаната группы "Руки вверх!", избившего полицейских на концерте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 22 июля на стадионе "Лужники" во время выступления музыкантов. По данным следствия, 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с правоохранителями. Те пытались успокоить его, но получили в ответ несколько ударов.

Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее участник "Фабрики звезд" заявил, что артисты не поют на кастинге проекта.

Видео: Telegram / Mash