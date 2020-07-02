Диетолог посоветовал продукты, от которых лучше отказаться.

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков. Специалист отметил, что из рациона следует исключить все полуфабрикаты, так как в них содержится большое количество глутамата натрия. Это вещество делает "вкусной любую еду", однако дети к нему начинают привыкать. После этого родителям становится затруднительно заставлять их питаться домашней едой, а не покупными блюдами. Первая пища кажется пресной и безвкусной.

Алексей Ковальков призывает отказаться от сахара и продуктов, в котором он содержится. Углеводы необходимо снизить до 50-60 грамм в сутки. Специалист не советует покупать куриное мясо, так как в него добавляют стимуляторы роста, антибиотики и препараты для задержки воды.

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Диетолог рекомендует отказаться от покупки дрожжевого хлеба и выпечки. В качестве альтернативного решения он предлагает печь блины и лепешки в домашних условиях, покупать бездрожжевой хлеб или батон на закваске.

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