Диетолог назвал идеальную кашу для детей и взрослых

Врач объяснил, кому будет полезна манка, а кому - овсянка.

Врач назвал идеальную кашу. Об этом в интервью для радио Sputnik заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Эксперт объяснил, что правильный выбор утреннего завтрака с кашей поможет ребенку во время учебы в школе.

Эксперт объяснил, что манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Для взрослого населения - это не очень хорошо, но для детей "работает хорошо". По словам специалиста, от рисовой или манной каши у детей лучше работают мозги.

Если сравнивать овсянку и манку, то для людей старше 50 лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно углеводы медленные Михаил Гинзбург, диетолог

Врач подчеркнул, что после овсянки сахар в крови подскакивает не так резко, как после манной каши. При этом овсяная каша имеет больше пищевых волокон, а соответственно препребиотического действия,которое улучшает микрофлору.

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Видео: YT / Доктор Комаровский