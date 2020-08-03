Диетолог назвал идеальную кашу для детей и взрослых

Врач назвал идеальную кашу. Об этом в интервью для радио Sputnik заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Эксперт объяснил, что правильный выбор утреннего завтрака с кашей поможет ребенку во время учебы в школе.
Эксперт объяснил, что манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Для взрослого населения - это не очень хорошо, но для детей "работает хорошо". По словам специалиста, от рисовой или манной каши у детей лучше работают мозги.
Если сравнивать овсянку и манку, то для людей старше 50 лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно углеводы медленные
Михаил Гинзбург, диетолог
Врач подчеркнул, что после овсянки сахар в крови подскакивает не так резко, как после манной каши. При этом овсяная каша имеет больше пищевых волокон, а соответственно препребиотического действия,которое улучшает микрофлору.
Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах.
Видео: YT / Доктор Комаровский
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