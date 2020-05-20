Врач объяснил, полезны ли манная, гречневая и рисовая каши на самом деле.

Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах. Об этом журналистам "АиФ" рассказал кандидат медицинских наук Алексей Парамонов в интервью специалист раскрыл реальную пользу каш, а также мифы, от которых давно пора было избавиться.

Врач считает, что манная каша является одним из самых вредных продуктов, несмотря на ее мифологизированную полезность.

Это некая полумука из мягких сортов пшеницы, которая во времена, когда еще не было смесей для лечебного питания, идеально подходила тяжелым больным Алексей Парамонов, гастроэнтеролог

Эксперт считает, что в наши дни манная каша будет полезна для тех, кто хочет прибавить в весе. Для этого кашу следует употреблять с маслом, сахаром или вареньем.

Медик рассказал, что при приготовлении гречневой крупы ее не обязательно замачивать. Из-за этого в каше не сохранится достаточное количество витаминов, а сам процесс негативно скажется на аромате и вкусе продукта. Главными свойствами данной каши врач считает пищевые волокна, наличие железа и небольшой гликемический индекс.

Гастроэнтеролог добавил, что предположение о разгрузочных днях на пустом рисе не имеет под собой научной обоснованности. По мнению эксперта, кишечник очищается благодаря клетчатке, а риск практически сразу же превращается в глюкозу.

Алексей Парамонов напомнил, что каши из пакетом вредны из-за чрезмерного добавления в них сахара и ароматизаторов.

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