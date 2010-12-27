Фитнес-коуч: "Вполне реально за 3 недели сбросить 2-3 килограмма без ущерба организму"

До Нового года остаётся около трёх недель и многих представительниц женского пола волнует вопрос: можно ли похудеть к празднику за такое короткое время? Piter.TV поговорил с фитнес-коучем Владимиром Морозовым и узнал, что за это время без ущерба для организма вполне реально скинуть 2-3 килограмма.

Чтобы сбросить 2-3 килограмма за оставшиеся три недели без ущерба организму и гормональному женскому фону, нужно следовать следующим правилам, которые предлагает фитнес-коуч Владимир Морозов.

По мнению специалиста, для начала придётся отказаться от "любого проявления сахара". К этому относятся всё сладкое, мучное, йогурты, соки. Из рациона исключается всё, что содержит в составе сахар. Второе – важно перейти с "плохих" жиров на полезные.

Вместо того, чтобы жарить еду на подсолнечном или оливковом масле, нужно перейти на кокосовое. Таким образом, мы едим жареное и худеем, при этом в организме не откладываются "плохие" жиры. Кокосовое масло есть рафинированное и нерафинированное, то есть с запахом кокоса и без. Поэтому во вкусовых ощущениях разница будет не заметна, – рассказал Владимир Морозов

Помимо кокосового масла в рационе должны быть другие полезные жиры. Владимир предлагает попробовать орехи авокадо, которые будут давать организму энергию для жиросжигания.

Также раз в день нужно употреблять углеводы – это любые гарниры. В первую очередь, это альтернативный источник энергии для организма в процессе сжигания жира и обязательный момент в рационе каждой девушки, которая переживает за свой гормональный фон. Также, мы больше не следуем старым правилам "я худею, значит я мало ем". Мы худеем так, как комфортно организму, мы даём ему достаточное количество нутриентов (белков, жиров и углеводов) для его комфортной работы, – отметил фитнес-коуч

Владимир Морозов упомянул и главные плюсы в таком подходе к похудению.

Когда во время Нового года мы будем поглощать тонны "Оливье" и селёдки под шубой, у нас не будет возврата веса (скинула 2 кг – набрала 4 кг). Мы не сидели на строгой диете, поэтому, когда мы поднимем на праздниках наши съеденные калории, для нашего организма это не будет сильно заметно, – добавил эксперт

Владимир советует питаться минимум три раза в день, но не тогда, когда нужно, а когда организм сам этого потребует. Перекусывать между основными приёмами пищи можно орешками, спортивными батончиками, кисломолочными продуктами (помним, что никаких йогуртов с сахаром). Любителям кофе на время похудения можно не отказываться от него совсем, но сахар придётся заменить сахарозаменителем, например стевией. Добавить молоко также можно, при непереносимости лактозы его можно заменить соевым, миндальным или кокосовым молоком.

Что касается физических нагрузок, в идеале – это 2-3 раза в неделю ходить в зал, между ними делать какой-то вид кардио. То есть суммарно 3-4 часа в неделю занятия спортом. Можно заниматься и два часа в неделю, но нужно понимать, что чем меньше сожжённых калорий за неделю, тем медленнее будет приходить результат. Но он будет, если придерживаться указанного типа питания, не создавать психологического дискомфорта из-за ограничений в питании. Как это делать? Просто понимать, что диета имеет точку А и точку Б. И есть только задача – продержаться эти три недели без срывов на сладкое и фастфуд. И хотелось бы в окончание добавить, что все эти пояса, костюмы, сауны, тонна одежды во время кардио не помогают, это прошлый век. Подходить к вопросу сжигания жира нужно с умом, – подытожил фитнес-коуч Владимир Морозов

Гастроэнтеролог: "Вегетарианство как питание и образ жизни – это неправильно".

Фото: Instagram/ v_morozov