Гастроэнтеролог: "Вегетарианство как питание и образ жизни – это неправильно"

Во всем мире 1 октября отмечают день вегетарианства. Этот день учрежден Североамериканским вегетарианским обществом (North American Vegetarian Society, NAVS) в 1977 году и поддержан Международным вегетарианским союзом в 1978 году. Piter.TV поговорил с гастроэнтерологом и диетологом Валентиной Никитиной, которая рассказала о вреде и пользе вегетарианства.

Гастроэнтеролог Валентина Никитина в первую очередь отметила, что вегетарианцы недополучают незаменимые аминокислоты, которые очень важны для работы мозга и мышления. К тому же у вегетарианцев наиболее вероятно развитие болезни Альцгеймера (распространенная форма деменции – старческого слабоумия)

Придерживаться вегетарианства врач точно не рекомендует кормящим матерям и менструирующим женщинам, потому что в этот период идет потеря крови, красная кровь в организме не восполняется. Очень часто такой принцип питания ведет к железодефицитной анемии и депрессии. Анемия – это состояние, когда происходит снижение уровня гемоглобина крови, а также зачастую эритроцитов (красных кровяных телец). Из-за этого кровь уже не может переносить необходимое количество кислорода к тканям организма.

Также Валентина Никитина рассказала, в какой ситуации вегетарианство "в какой-то" мере может быть полезно.

Потенциал поступления токсических веществ в мясо несколько больше, так как в нашей жизни белок замораживают, перезамораживают, применяют гормональные препараты для роста животных. Хотя пестициды в растениях тоже присутствуют. Валентина Никитина, гастроэнтеролог

Ограничивать количество употребления мяса стоит, например, при развитии дисбактериоза. Или же в условиях гиподинамии, так как в данном случае не происходит больших затрат энергии. Однако, по мнению специалиста, "вегетарианство как питание, образ жизни – это неправильно, так как это редуцированная диета".

ВЦИОМ: 39 % россиян считают, что вегетарианство вредит здоровью.

Фото: pixabay