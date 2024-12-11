Врач Лебедева назвала самую опасную еду для кишечника - все токсины идут в кровь

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила продукты, от которых стоит отказаться даже в том случае, если у человека пока нет проблем с ЖКТ. Лидером антирейтинга стал глютен. Эксперт объяснила, что данный белок содержится в пшенице, ржи, ячмене и их производных (мучные изделия, такие как хлеб, макароны, выпечка, а также пиво). Глютен может вызывать скрытые воспаления в организме вне зависимости от того, есть ли непереносимость вещества у человека или нет. Доктор заметила, что особое влияние растительный белок оказывает на кишечник. Продукты с содержанием глютена делают слизистую "более проницаемой".

Из-за этого в кровь попадают токсины и непереваренные частицы пищи. В результате повышается риск синдрома "дырявого" кишечника. Диляра Лебедева, гастроэнтеролог

На втором месте по опасности находится сахар. Стоит помнить, что кроме сладостей он содержится в соусах, газированных напитках, соках и йогуртах, а также часто - в хлебе. Вызывают воспаления и проблемы с перевариванием, а также тяжесть в желудке полуфабрикаты. В "черном спикер" у врача заявлены и переработанные молочные продукты (пастеризованное молоко, йогурты с добавками, плавленые сыры). Эксперт напомнила подписчикам своего Telegram-канала о том, что молочный сахар (лактоза) плохо переваривается и вызывает вздутие, а казеин - молочный белок - провоцирует воспаление у ряда пациентов.

Проблемы с ЖКТ могут быть гораздо глубже, это не всегда просто выбор продуктов. Порой их причины кроются в наших привычках, уровне стресса. Диляра Лебедева, гастроэнтеролог

Диляра Лебедева рекомендовала включить в ежедневный рацион питания свежие овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые каши, а также чистый белок.

Эксперт рассказал, стоит ли ожидать россиянам сухого закона.

Фото: pxhere.com