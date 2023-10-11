Эксперт рассказал, стоит ли ожидать россиянам сухого закона

Андрей Свинцов указал на возможное ужесточение законодательства в сфере продажи алкоголя по всей стране.

Второй по счету российский регион запретил продажу алкоголя по воскресеньям. На данный момент такая мера действует Нижегородской и Вологодской областях. В интервью журналистам телеканала "360.ru" заместитель профильного комитета Государственной Думы по информационной политике Андрей Свинцов объяснил такие действия со стороны властей страны полумерами. Парламентарий заявил, что продажу алкогольной продукции в воскресеньям стоит запретить вообще по всей стране. Сейчас подобные тенденции по введению запрета рассматриваются в Тюменской, Оренбургской, Липецкой, Новосибирской областях, Пермском крае и в Крыму. Говоря о статистике, эксперт добавил, что количество пьющих людей в России за последние 20 лет сократилось на половину. В ГД призвали региональные власти ужесточить политику по реализации алкогольной продукции.

Запретить продажу алкоголя по воскресеньям. Многие в этот перебирают с алкоголем, и в понедельник уже вместо того, чтобы идти на работу, направляются в больницы на скорых. Алкоголь приравнивается к празднику. Вся реклама, фильмы показывают, что праздник — это алкоголь. Это как раз и есть главный вред. Андрей Свинцов, эксперт

Политик считает, что действия губернаторов по ограничению времени продажи спиртного он считает верным решением. Он предложил продавать алкоголь только до обеденного времени не только по выходным, но также и в будние дни. При этом законодатели не выступают за принятие сухого закона. Сейчас ограничения продажи спиртного касаются только "пилотных" субъектов РФ. В Госдуме не исключили, что к концу 2025 года по проблематике будут приниматься федеральные законы. Сейчас же решения принимаются региональными властями.

Например, сначала по всей стране запретить продажу алкоголя не до 23-х часов, а уже до 22:00. И так раз в год или раз в несколько лет, продолжать сокращать еще на час. До 23:00, потом до 22:00, потом до 21:00. Андрей Свинцов, эксперт

Напомним, что сухой закон уже сейчас фактически действует в Вологодской области, где продажу алкоголя сократили до двух часов в день.

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Фото и видео: 360.ru